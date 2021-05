L'auteur-compositeur-interprète Montbéliardais Robin Guégan

En 2020, Robin Guegan a sorti un clip sur sa chanson “Quand viendra la fin ?”, en hommage aux 75 ans du 8 Mai 1945 et à l'automne, un autre clip made in Franche-Comté aux accents orientaux. Ce dernier a été tourné dans le Jura (à Baume-les-Messieurs, au pic des Aigles et au lac de Vouglans) à l’exception de deux plans raccord en Suisse et en Normandie.

