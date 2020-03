"L'aventure" d'Oldelaf

Après nous avoir défini la "tristitude", raconté ses vacances au bord de mer, ou encore ses histoires coquasses avec les femmes de sa vie au fil de ses albums, le chanteur fantaisiste Oldelaf nous propose une nouvelle "aventure" titre de ce dernier.



L'originalité de ce disque repose sur un concept car l'artiste a proposé une cagnotte en ligne pour enregistrer des morceaux sur les routes dans un camping cars ! le projet a très vite conquis les fans contributeurs qui ont pu obtenir en exclusivité des morceaux inédits.



Des titres absurdes et caricaturales comme "Pédiluve" ou "c'est Michel" offrent à cet opus un air de comédie comme le chanteur le fait le plus souvent sur scène avec ses acolytes. Il nous conte aussi le temps qui passe, imagé par le fait que Patrick Bruel à 60 ans !



Bien sur, il y a toujours un brin sentimental qui se dégage dans ses textes plus personnels mais avec légèreté, recette indispensable pour un bon Oldelaf.



L'aventure continue et nous emporte dans une tournée à travers la France.