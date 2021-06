L'aventure du train à Andrézieux (Loire) et l'actualité de la musique

L'aventure du train à Andrézieux (Loire)

Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date de 1827 et a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ? Revivre cette histoire en compagnie des pionniers du rail ! Embarquez dans les wagons, la locomotive va partir. Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle numérique et immersif, suivi d'une balade en petit train pour visiter les vestiges du terminus de la ligne en bord de Loire. Près pour 1h30 de voyage dans le temps...

Pour en savoir plus: https://aventuredutrain.com/index.html



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Daniel Auteuil: Si vous m'aviez connu

L'acteur se lance dans la chanson avec un album qui va sortir en septembre prochain. Un album réalisé par Gaëtan Roussel... En voici le premier extrait "Si vous m'aviez connu". Dans ce titre Daniel Auteuil nous balade dans ses souvenirs de songes mêlés à ses souvenirs de vie, dans la rencontre de deux personnes qui ne pourront jamais se retrouver dans notre réalité.