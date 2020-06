Tous les jours de la semaine de 14h00 à 16h00

Nos spécialistes musicaux seront au rendez-vous tous les jours de la semaine de 14h00 à 16h00. Le lundi et le jeudi, mise en avant de la musique classique au sens large. Le mardi, nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles seront mis à l'honneur. Le mercredi, Jazz et Blues au programme. Et, enfin le vendredi, la musique liturgique et chrétienne. La voix chaleureuse de Patrick Tchouta fera la transition entre les différentes séquences.