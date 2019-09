L'échappée belle du 16 septembre

En première partie: Au menu de cette émission, trois compositeurs : Mozart, l'estonien Arvo Pärt et le français Ernest Chausson.



Et en deuxième partie, Trois dièses à la clé: 4ème prix du 15ème Concours Tchaikovski en 2015, Lucas Debargue est non seulement interprète mais aussi compositeur. Nous l'entendrons nous parler des concours musicaux, du travail de l'interprète et jouer Liszt, Scarlatti, Chopin et Mozart.