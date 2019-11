L'échappée belle du 6 novembre

Nous allons tout d'abord comparer les reprises et les versions originales de quelques tubes de blues connus, et ensuite nous parlerons de Fred Billow énorme blues-man américain devenu l'un des percussionnistes les plus adulé de sa génération.



En deuxième partie, nous ferons l'exploration du jazz international et particulièrement américain. Cette semaine, nous nous focalisons sur l'année 1989 et découvrons quelques enregistrements effectués durant celle-ci.