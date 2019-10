L'échappée belle du 7 octobre

Camille Saint-Saëns, un propagateur de maintes idées nouvelles en France, un révolutionnaire juvénile devenu plus tard un réactionnaire acharné. Qui avait pour ami et modèle Franz Liszt.



"Spéciale Ténors et Contreténors : A travers les enregistrements des 3 Ténors (Placido Domingo, José Carreras et Luciano Pavarotti) et ceux des 3 Contreténors (Andreas Scholl, Dominique Visse et Pascal Bertin), nous partons à la découverte de ces voix qui plutôt que de s'opposer se complètent."