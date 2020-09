L'école d'autrefois et l'actualité de la musique

Le Musée de l'école d'autrefois au Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire)

Le maître et la maîtresse font l’école comme autrefois, et vous accueillent dans des salles de classe comme à l’époque de nos grand-parents. Dictée à la plume, calcul sur boulier, morale, récitation : les leçons s’enchaînent au rythme des bons points et des bonnets d’ânes. Mais avant de rentrer en classe, il faut revêtir blouse, sabots et béret, pour devenir de vrais petits écoliers d’antan. Durant la récréation, les visiteurs ont tout loisir de parcourir les 400 m2 du musée, pour découvrir les riches collections d’anciens objets scolaires, exposés dans plusieurs salles.

Renseignements: http://ecolemusee.free.fr/



