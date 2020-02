L'école des Castrats

Le disque de Cécilia Bartioli « Sacrificium » paru en 20009 chez Decca

nous donne l’occasion de revenir sur le sort douloureux des castrats

dont certains – mais en nombre infime- connurent la gloire. Nous

reviendrons sur les fondements de cette vogue des voix angéliques,

cristallines et sibyllines qui remplaçaient les voix de femmes qui au

17 ème et 18 ème siècle étaient interdites sur les planches des opéras et

dans les chœurs des églises. Mais nous nous laisserons porter par la

voix très travaillée de la diva italienne qui n’a pas son pareil pour

effectuer les diverses ornementations