L'Egypte ancienne s'installe à Aix-en-Proevence et l'actualité de la musique

Pharaon Osiris et la Momie à voir au Musée Granet d'Aix-en-Provence

Cette exposition intitulée « Pharaon, Osiris et la momie », permet de faire découvrir et rédécouvrir le fonds égyptien du musée Granet, grâce à une collaboration exceptionnelle avec le musée du Louvre et de nombreux musées de région et d’Europe. Parmi les œuvres majeures, on pourra ainsi découvrir deux magnifiques bas-reliefs contemporains de la grande pyramide de Khéops, plusieurs stèles de premier ordre, un sarcophage et sa momie, l’extraordinaire momie de varan du Nil, dont on pourra voir la tomographie (vue en coupe de l’objet) réalisée pour enfin connaître précisément comment les égyptiens l’ont embaumée. Cette curiosité constitue une rareté dans l’histoire de l’Égypte ancienne. On verra en nombre des sculptures et des amulettes funéraires des différentes époques de cette civilisation multimillénaire. Un objet majeur et monumental, propriété du Louvre, sera également exposé : il s’agit du colosse de 2m représentant une statue royale de la lignée des Ramessides (1292 > 1070 av. J.-C.). Ainsi, 3 sections se développeront selon 3 thématiques différentes : la vie après la mort par le moyen d’une vidéo et de textes présentant la conception de la mort dans l’Égypte ancienne. La thématique importante de l’écriture sera abordée dans la deuxième section avec la présentation exceptionnelle des fac-similés de papyrus de l’aixois Sallier (chez qui se rend Champollion), l’occasion de revenir sur la formidable aventure du déchiffrement des hiéroglyphes. Le 3ème temps fort sera consacré à la présentation des restaurations d’objets parfois spectaculaires de la collection égyptienne du musée Granet, comme l’Osiris en bronze qui sera accessible aux malvoyants, mais aussi de la momie du varan du Nil, pièce exceptionnelle, qui sera présentée en 3D. Un espace sera dédié aux enfants avec des jeux et des projections de films.

Renseignements: http://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/actuellement/pharaon-osiris-et-la-momie.html





Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dominique Boulc'h revient cette semaine sur l'histoire des services d'écoute téléphonique crées par d'incroyables chrétiens...



L'actualité de la musique avec Marie Leynaud

La nouveauté du jour

-Pierre Lapointe feat Mika: Six heures d'avion nous séparent

Single sorti en octobre 2020. Une chanson de rupture interprétée en duo par Pierre Lapointe et Mika...

-Mickey 3D feat Bigflo et Oli: Respire (Version 2020)

Souvenez-vous 2003... Le tube des Stéphanois Mickey 3D Respire... 17 ans après Michaël Furnon et sa bande se sont associé à BigFlo et Oli pour une nouvelle version de cette chanson à la thémathique écologiste...

-Barbara Carloti: Le retour

C'est le retour de Barbara Carloti avec son 6ème album « Oh Corse île d’amour » titre que que l'on doit à Tino Rossi dans cet album de reprise...