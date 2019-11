L'enfant et les sortilèges, une fantaisie lyrique de Maurice Ravel

Extraits diffusés pendant l'émission :

Maurice RAVEL

« L’enfant et les sortilèges »

1re partie.

Je n’ai pas envie de faire ma page, Bébé a été sage ?, Ça m’est égal

Francoise Ogeas, l’enfant

Jeanine Collard, maman

Chœurs et maîtrise de la RTF

Orchestre de la RTF

Dir : Lorin Maazel

Deutsche Grammophon

The Originals (1965)

Maurice RAVEL

« L’enfant et les sortilèges »

1re partie.

How’s your mug ?, Keng-ca-fou,Mah-jong, Oh ma belle tasse chinoise

Michel Sénéchal

Jeanine Collard

Francoise Oegas

Chœurs et maîtrise de la RTF

Orchestre de la RTF

Dir : Lorin Maazel

Deutsche Grammophon

The Originals (1965)

Maurice RAVEL

« L’enfant et les sortilèges »

1re partie.

Ah ! c’est elle !, Toi, le cœur de la rose,

Sylvaine Gilma soprano, la princesse

Françoise Ogeas, l’enfant

Chœurs et maîtrise de la RTF

Orchestre de la RTF

Dir : Lorin Maazel

Deutsche Grammophon

The Originals (1965)

Jules MASSENET

Manon

« Adieu, notre petite table…. »

Patricia Petitbon, soprano

Orchestre de l’opéra de Lyon

French Touch Decca (2003)

Maurice RAVEL

Daphnis et Chloé

Lever du jour

Orchestre symphonique de Boston. 1974.

Dir. Seji Ozawa

Deutsche Grammophon

Collection du millénaire (1998)

Francis POULENC

Mouvements perpétuels

Eric Le Sage ,piano

Les Classiques RTL

Sony Classical (2012)



Maurice RAVEL

« L’enfant et les sortilèges »

2re partie.

Musique d’insectes

Ah ! quelle joie de te retrouver, jardin.

Heinz Refuss, l’arbre

Françoise Ogeas, l’enfant

Chœurs et maîtrise de la RTF

Orchestre de la RTF

Dir : Lorin Maazel

Deutsche Grammophon (1965)

Maurice RAVEL

Ma mère l’oye. Ballet.

Laideronette, impératrice des pagodes.

Orchestre Philarmonique de Radio France.

Myung-Whun Chung Dir.

Deutsche Grammophon (2012)