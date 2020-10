"L'ennemi" par Georges Chelon (Baudelaire)

« L’ennemi » fut écrit en 1855 alors que Baudelaire entrait alors dans une phase nouvelle. L’époque des orages était passée et il commençait à rêver de « fleurs nouvelles ». Mais à cet espoir de résurrection s’opposait la présence obsédante d’un ennemi implacable qui n’était ni le remord, ni le démon, ni la mort, ni l'ennui, ni le spleen. C’était le temps, qui fait que, plus nous avançons dans la vie, plus il nous dévore. Une obsession que l’on retrouve dans d’autres textes comme ‘’L'horloge’’, ‘’Le goût du néant’’, ‘’Le voyage’’, ‘’La chambre double’’ ou ‘’Fusées’’ : « À chaque minute, écrivait-il, nous sommes écrasés par l'idée et la sensation du temps »

Oui, dans ses œuvres, Baudelaire a fait de la fuite du temps une obsession qui, douloureusement, s’imposa à chaque étape de sa vie, le dominant, le maintenant dans un état d'aliénation et brisant toute espérance et toute forme d'inspiration. Le Temps était l’Ennemi le plus redoutable tant sur le plan humain que sur le plan poétique.