L’ensemble Leviathan en résidence à Valenciennes

L’Ensemble Leviathan, créé en 2015 par la flûtiste et bassoniste Lucile Tessier, rassemble de jeunes professionnels autour d’un objectif commun : explorer l'expressivité de la musique baroque, et la faire partager à un large public. L'ensemble a déjà eu l'occasion de se produire dans de prestigieux lieux parisiens (hôtel de Soubise, Petit Palais), dans de nombreux festivals français (Festival Baroque de Tarentaise, les Musicales de Normandie, Voce Humana) ainsi qu'à l'étranger (festival Ars Ramovs, Slovénie).

Le projet qui sera développé pendant toute la semaine de résidence à Valenciennes "À l'ombre des lumières" est un Office des Ténèbres revisité, conçu pour soprano et consort d'instruments graves. Des Leçons de Ténèbres écrites pour la Semaine Sainte au XVIIIème siècle répondent à des pièces instrumentales, composées ou transcrites pour plusieurs basses. Le timbre de ces instruments graves, à la fois brillant et d'une grande intensité, vient parfaitement accompagner et mettre en valeur la voix lumineuse et pleine de la soprano, Eugénie Lefebvre.

Un concert de restitution permettra au public de découvrir ce magnifique programme créé lors de la semaine de résidence d'artistes. Il aura lieu samedi 12 décembre 2020 à 19h à l'Avant-Scène du Phénix de Valenciennes.

Pour connaître les autres dates de l'ensemble Leviathan, RV sur son site:

https://tessierlucile4.wixsite.com/ensembleleviathan