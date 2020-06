L'Escapade, une émission de radio qui fait la part belle à la chanson française et francophone

Folk en stock est de retour, avec plein de bonnes musiques à vous faire découvrir... Mais également pour faire plus ample connaissance aujourd'hui, si ce n'est pas déjà le cas avec de nouvelles émissions musicales sur cette belle fréquence de RCF Sarthe. Une émission pour de nouveau taper du pied et claquer des doigts ou bien encore se souvenir des belles choses et des belles mélodies. Au micro d'Alain Hermanstadt, Jean-Claude Giraud qui anime déjà " Un air d'accordéon " et qui aujourd'hui se lance dans une nouvelle aventure musicale, l'escapade, une émission qui fait la part belle à la chanson francophone.