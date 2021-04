L'espace en musique

Aujourd’hui au menu : des voyages dans l’espace ! Mais pourquoi diable est-ce que je voudrais ouvrir cette nouvelle série musicale avec ce thème ? Et bien simplement car nous fêtons aujourd’hui le journée internationale du vol spatial habité. Alors de l’entrée au dessert, je vous invite à déguster spécialités venues du cosmos, entremets martiens et autres brouets lunaires !

Au programme :

1. On a marché sur la Lune - Voyou

2. Fly Me To The Moon - Frank Sinatra

3. Le Vaste Espace - Doctor Flake

4. Suggestion du chef : Astronaute - An’Om