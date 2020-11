L'évolution du rôle de musicien d'orchestre

Projets en dehors de l'orchestre, interventions sociales hors les murs, ascèse et répétition chez soi, travail collectif par pupitre...

Harpiste solo de l'ONL, Éleonore Euler-Cabantous vient nous raconter sa vie de musicienne à part entière, dans et hors de l'Auditorium.



PLUS POLYVALENTS QUE JAMAIS

Il est loin le temps où les musiciens devaient se contenter de jouer de leur instrument du mieux possible. Aujourd'hui, ils sont plus polyvalents que jamais, s'adressant au public pour présenter leur instrument ou les oeuvres qu'ils jouent, jouer tous types de musique et multiplier les projets pédagogiques, que ce soit pour faire découvrir la musique aux plus petits ou aller jouer dans les Ehpad pour les plus grands d'entre nous. Harpiste solo de l'ONL, Eleonore Euler-Cabantous nous emmène à la découverte de la face cachée des musiciens de l'orchestre.