L'explosion "Elvis"

Nous sommes en 1956, et Elvis va frapper un grand coup. Cette chanson « Heartbreak Hotel » est musicalement inspirée par un vieux blues de Tiny Kennedy : « Early In The Morning ».

Pour Elvis Presley, avec ce morceau, on est loin du R&R, mais l’intensité dramatique de son interprétation touche tous les publics. Le morceau se retrouve N° 1 pendant 8 semaines hit-parade des Etats-Unis, tous styles de musique confondus.

Ce succès commercial est le miroir du phénomène. Mais ce qui surprend pour l’époque, c’est l’hystérie qu’Elvis provoque auprès du public.