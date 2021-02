L'expo Flop! quand le design s'emmèle en virtuelle et l'actu de musique

Flop! quand le design s'emmèle une exposition de la Cité du design de Saint-Etienne à découvrir vituellement

Qu’ont en commun les Google Glass, des verres à vin siamois et un miroir pour mythomane ? Ils font Flops ! Mais ils nous invitent également à nous questionner sur les raisons de leur inadéquation. Quelles sont les causes qui mènent une innovation à l’échec ou au succès ? Comment les ratés peuvent-ils servir l’innovation ? Qu’est-ce qui déclenche l’appropriation par les utilisateurs ? Les flops, les bides, les ratés sont des éléments utiles pour comprendre les problématiques de la création. Ils nous amènent également à comprendre ce qui fait qu’un produit devient culte et satisfait les rêves et désirs d’une société. L’exposition Flops ! Quand le design s’emmêle vous propose un regard décomplexé et plein d’humour sur les flops du design.

Pour en savoir plus: https://www.citedudesign.com/fr/a/flops-quand-le-design-semmele-362

Pour s'inscrire: https://www.citedudesign.com/fr/a/visites-guidees-en-ligne-1358



Incroyables Chrétiens avec Dominique Boulc'h

Cette semaine Dominique Boulc'h nous raconte l'histoire des pédagogies éducatives Steiner-Waldorf et Montessori

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Flo Delavega: Nous deux

2ème extrait de l'album "Rêveur Forêveur" qui sort le 5 mars. Parti se réfugier dans une forêt des Landes avec sa compagne, l'artiste est devenu papa d'un petit garçon prénommé Santi, et souhaite désormais « trouver l'équilibre » avec sa carrière menée en solitaire.