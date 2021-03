L'expo "Jean" à la Cité des sciences de la Villette et l'actualité de la musique

L'exposition "Jean" à la Cité des sciences et de l'industrie

Immersive, décalée et ludique, l'exposition Jean invite à comprendre ce qui a fait et fait encore le succès de cette pièce mythique, à plonger dans le monde industriel et technique de sa fabrication et à réfléchir à ses conditions de production. Dans un décor évoquant un grand atelier industriel de couture et au fil de six espaces thématiques permettent d’explorer l’envers du jean et de vivre des expériences inédites et variées.

Renseignements: https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/jean/

Incroyables chrétiens

Dominique Boulc'h nous présente le travail de ses incroyables chrétiens pour que la France aille mieux



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Aaron: I wanna dance with somebody

Nouveau titre du groupe francais AARON qui reprend ici le célèbre tube de Whitney Houston "I want to dance with somebody"

-Emmanuel Tricoire: Les Vents Contraires

universitaire avocat, il a plaidé dans de grand procès mais son rêve c'est être auteur compositeur interprète. Après une première incursion dans le monde de la musique, il nous revient avec cette chanson Les vents contraires ou il évoque ses songes...

-Myrtille: Auprès de mon arbre

Née dans la région de Fontainebleau, Myrtille grandit au cœur de la forêt dans une famille d'artistes. Dès son plus jeune âge, elle explore la plupart des modes d'expression artistique tels que la danse, l'écriture, le chant, la peinture... Elle signe en 2005 son premier album "Murmures", qui compte de belles collaborations dont celles de Mathieu Chedid et d’Albin de la Simone. Quinze ans après son premier album, elle reveint avec un nouveau projet très personnel, 100% home made, aux couleurs du monde, annoncé par ce premier extrait « Auprès de mon arbre ».