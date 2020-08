L'expo Louis de Funès à la Cinémathèque et l'actualité musicale

L'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française

Véritable homme-orchestre, de Funès était mime, bruiteur, danseur, chanteur, pianiste, chorégraphe, en somme un créateur, un auteur à part entière. À travers plus de 300 œuvres, peintures, dessins et maquettes, documents, sculptures, costumes et, bien sûr, extraits de films (La Folie des grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, L’Aile ou la cuisse, la série des Gendarme...), l’exposition dévoile ainsi la diversité de son talent comique.

Renseignements: http://cinematheque.fr

L'actualité musicale

-Le retour de Francis Cabrel

Te ressembler est 1er extrait de l'album "A l'aube revenant" dont la sortie est prévue le 16 octobre 2020. c'est le 1er album depuis 5 ans pour le chanteur, le 14ème du chanteur. Ce disque de 14 chansons a été composées à Astaffort, où il réside depuis des années. Parmi les titres au programme, on retrouvera notamment une adaptation française de "Sweet Baby James" de James Taylor.