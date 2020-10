L'exposition Afrique savane sauvage à Bordeaux et l'actualité de la musique

Afrique savane sauvage, exposition à découvrir au Museum d'histoire naturelle de Bordeaux

A l’occasion de la saison Africa 2020, le Muséum de Bordeaux – sciences et nature met en scène, dans son nouvel espace d’exposition temporaire, ses riches collections de spécimens d’espèces emblématiques, complétées de prêts d’autres établissements. Parcours ludique et immersif, visuel et sonore, dispositifs permettant le questionnement et expression des adultes et des enfants, viennent animer une exposition qui veut conduire tant à l’émerveillement qu’à la réflexion.

Renseignements: https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/expositions/afrique

La visite virtuelle de l'exposition: https://savane.museum-bordeaux.fr/index.html



L'actualité musicale avec Maxime Nédélec

La nouveauté du jour

-Katie Melua: Your longing is gone

Avec “Your Longing is Gone”, Katie Melua mise sur une mélodie lumineuse et romantique, bercée par la tension des cordes et les riffs d’une guitare acoustique et d’une basse. Plus rythmé que les précédents extraits dévoilés, ce titre pop est principalement construit avec un refrain entêtant.