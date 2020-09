L'exposition Cluny: Lèon Castille et Bourgogne et l'actualité de la musique

L'exposition Léon Castille et Bourgogne, des liens fraternels

Cette exposition met en lumière les liens étroits qui unissaient la Bourgogne et la région de Castille y León dans la seconde moitié du XIe siècle, autour de l'ordre clunisien. L'empreinte clunisienne, géographiquement étendue en Europe, est -avec le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle- l'une des réalités patrimoniales les plus tangibles dans laquelle la personnalité culturelle et donc la construction politique de l'Europe sont reconnues. Cette exposition relate l'importance historique de cette dimension européenne, fondement de la situation politique actuelle sur le continent et en particulier en Bourgogne, León et Castille.

Elle met également en lumière le binôme formé par la papauté et l'empire (Gregoire VII et la réforme grégorienne), la propre histoire de l’ordre de Cluny, ses débuts, d'Odilon à Hugues de Semur, ses premiers contacts avec la monarchie castillano-léonaise (Sanche III le Grand et Ferdinand Ier), la création de liens et leur consolidation avec Alfonse VI et Constance de Bourgogne.

Renseignements: http://www.cluny-abbaye.fr/Actualites/Leon-Castille-et-Bourgogne-des-liens-fraternels



L'actualité de la musique

-Bruce Springsteen: Letter to you

1er extrait de l'album "Letter to you" enregistré avec son groupe E Street Band qui sort le 23 octobre 2020. Il contiendra 12 chansons dont trois datant des années 70 et jamais parues jusqu'ici ("Janey Needs a Shooter", "If I Was the Priest" et "Song for Orphans").

Nous avons fait l'album en seulement cinq jours, et il s'est avéré être l'une des plus belles expériences d'enregistrement que j'ai jamais vécues » explique Bruce Springsteen dans un communiqué.