L'exposition Henri II un Roi de guerre et l'actualité de la musique

Exposition Henri II un Roi de Guerre à la Renaissance à la Sainte-Chapelle de Vincennes

Grande figure de la Renaissance française, Henri II n’en demeure pas moins un souverain méconnu. Son règne entre 1547 et 1559, est fait de continuité et de renouveau. Jouissant d’un prestige considérable, il est l’archétype du « roi de guerre » comme biens d’autres monarques de la même époque. Pendant plus de dix ans, ses armées vont combattre sur différents théâtres d’opérations et vont alterner conquêtes brillantes et défaites sanglantes. Les objectifs de ces engagements militaires sont simples : poursuivre la politique de son père, François 1er, et continuer d’affirmer la puissance de la France sur le théâtre européen, voire au-delà des océans face aux ambitions des Tudors et des Habsbourg.

Dans cet environnement, le château de Vincennes semble vivre un renouveau. La Sainte-chapelle est terminée en 1552, le logis royal agrandi et le bois replanté. Après les années sombres de la guerre de Cent ans, Vincennes est de nouveau associé à la magnificence de la monarchie avec l’installation de l’ordre de Saint Michel qui y tiendra son chapitre pendant de nombreuses décennies.

Didier le Fur et Pascal Monnet, historiens et commissaires de l’exposition « Un roi de guerre à la Renaissance : Henri II à Vincennes » ont choisi de mettre l’accent sur sa personnalité guerrière et sa vision du monde. Dans une scénographie évoquant les campements militaires, le parcours de l’exposition s’articule autour de l’imagerie militaire de l’époque et évoque les chevaliers de l’ordre de Saint-Michel. L’exposition qui se tient dans la Sainte-chapelle rassemble objets d’art, cartes illustrées, armes et estampes prêtés notamment par le musée du Louvre, le musée de l’Armée, le musée de la Légion d’Honneur, la Bibliothèque nationale de France ou encore le Petit Palais.

Renseignements: http://www.chateau-de-vincennes.fr/Actualites/Exposition-Un-roi-de-guerre-a-la-Renaissance-Henri-II-a-Vincennes

L'actualité de la musique: spécial Duo

-Justin Bieber: Holly

Justin Bieber le chanteur canadien nous revient avec "Holy" un titre qui doit marquer une nouvelle ère " single en featuring avec Chance The Rapper. "Holy" ("sacré" en français) apporte un élément de Gospel à la voix de Bieber.

-Kendji Girac feat Gims: Dernier métro

Extrait de l'album de Kendji Girac "Mi vida" qui sort le 9 octobre 2020. C'est le 4ème pour le chanteur révélé par The Voice. La chanson a été composée par Gims Vitaa et Renaud Rebillaud.

-Grand Corps Malade feat Camille Lelouche: Mais je t'aime

Le slameur est de retour avec un nouvel album, "Mesdames", qui, comme son nom l'indique, met à l'honneur les femmes en proposant uniquement des duos avec des artistes féminines. Louanne, Suzanne, Laura Smet, Véronique Sanson entre autres...et Camille Lellouche sur la très jolis ballade "Mais je t'aime". Camille Lellouche, aujourd'hui plutôt connue en tant qu'humoriste et actrice, a aussi des talents de chanteuse que le public aviat découvert dans The Voice.

-​Christophe Mahé feat Youssou N'Dour: L'ours

Single sorti en septembre 2020. Cette chanson alerte sur le rechauffement climatique. Chanson a retrouver dans la rédition de son album "Ma vie d'artiste" qui sort le 30 octobre prochain. dans ce morceau, où il se met directement dans la peau d'un ours polaire menacé par le réchauffement climatique. Une idée venue de son ami Florian Gazan en 2015.