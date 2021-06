L'exposition "Immersion" à Monaco et l'actualité de la musique

L'exposition Immersion au Musée océanographique de Monaco

Contemplez et interagissez avec les espèces rencontrées, comme si vous étiez en plongée. Sous vos yeux se dévoile une incroyable biodiversité abritée au cœur d’une des 7 merveilles naturelles du monde, la Grande Barrière de corail, le plus grand écosystème corallien de la planète. Découvrez la richesse de la vie sur la Grande Barrière de corail du lever du jour jusqu’à la nuit. À l’issue de votre plongée virtuelle, à la croisée de la contemplation et de l’interaction, découvrez que les récifs coralliens, véritables oasis de vie, sont malheureusement menacés et qu’il est nécessaire d’agir pour les protéger.

Pour en savoir plus: https://musee.oceano.org/expositions/exposition-immersion/



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Raphaël: Je suis revenu

Dans un style épuré Raphaël adapte un poème de l'auteur russe Ossip Mandelstam, exprimant le nostalgique retour d’un homme dans la ville de son enfance.