L'exposition Les gendarmes crèvent l'écran et l'actualité de la musique...

Les gendarmes crèvent l'écran à découvrir à Melun (Seine-et-Marne)

Du figurant au héros il n’y a qu’un pas, mais quelques décennies quand même et surtout à l’écran. Qu’il s’agisse de cinéma ou de télévision, les rôles de gendarmes ont évolué depuis la silhouette d’arrière plan jusqu’au héros en tête d’affiche. L’exposition vous propose de découvrir comment le personnage du gendarme a pris des galons au fil du temps, comment la fiction révèle ses parts d’ombre et de lumière mais aussi comment elle aborde les différentes missions de la gendarmerie ou encore sa féminisation. Un parallèle peut être fait entre la fiction et la réalité, tout en ayant à l’esprit le « mentir-vrai » de la première.

Une chose est sûre, depuis les prémices de la fiction audiovisuelle à la Belle époque, en passant par Cruchot dans les années 1970 et jusqu’à Marleau, aujourd’hui « les gendarmes crèvent l’écran ».

Renseignements: https://lesgendarmescreventlecran.com/



L'actualité de la musique avec Frédéric Banégas

La nouveauté du jour

-Mickey 3D feat BigFlo et Oli: Respire

Souvenez-vous 2003... Le tube des Stéphanois Mickey 3D Respire... 17 ans après Michaël Furnon et sa bande se sont associé à BigFlo et Oli pour une nouvelle version de cette chanson à la thématique écologiste...