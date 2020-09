L'exposition LU un siècle d'innovation et l'actualité de la musique

LU un siècle d'innovation (1846-1957) à Nantes

Tout le monde connaît le Petit-Beurre ou a déjà dévoré un Petit Écolier, biscuits phares de la marque Lefèvre-Utile (LU). Celle-ci a pour origine l’ambition d’une famille tournée vers la modernité et la création, dont l’histoire a débuté à Nantes. L’exposition s’attache à montrer combien la créativité et l’innovation ont caractérisé cette marque, de sa fondation en 1846 jusqu’en 1957, année de la création du fameux logo LU par le designer Raymond Loewy. Le dessin des biscuits, leur emballage – à la naissance du packaging – et leur diffusion, sans omettre la publicité, qui a fait appel aux plus grands artistes de l’époque, dont Alfons Mucha et Firmin Bouisset : tous ces thèmes sont illustrés par des objets, des dessins et des peintures, pour la plupart inconnus du public.

Renseignements: https://www.chateaunantes.fr/expositions/lu/

L'actualité de la musique: focus sur les albums attendus pour la rentrée

-David Hallyday: Ensemble et maintenant

1er extrait de l'album "Image du monde" qui sort le 27 novembre 2020. David Hallyday prône la solidarité pour apaiser ses craintes. Un discours plein d'espoir et de détermination.

-Francis Cabrel: Te ressembler

1er extrait de l'album "A l'aube revenant" dont la sortie est prévue le 16 octobre 2020. c'est le 1er album depuis 5 ans pour le chanteur, le 14ème du chanteur. Ce disque de 14 chansons a été composées à Astaffort, où il réside depuis des années. Parmi les titres au programme, on retrouvera notamment une adaptation française de "Sweet Baby James" de James Taylor.

-Louane: Donne-moi ton coeur

Après deux ans d'une pause qu'elle a consacrée à sa vie privée, Louane opère son retour avec Donne-moi ton cœur. Un titre planant qui convoque des influences électro-pop, parfaitement calibré pour la période estivale. "Joie de vivre" ariive dans les bacs le 23 octobre prochain.

-Vianney: Beau papa

Extrait de son 3ème album "N'attendons pas" dont la sortie est annoncée pour le 30 octobre. Le chanteur parle de des relations entre les beaux parents et les enfants. A travers ses paroles, l’artiste raconte l’histoire d’une rencontre merveilleuse entre deux personnes, qui deviennent peu à peu de la même famille. «J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y'a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi : prends ma main de beau-papa.»