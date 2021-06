L'exposition "Mémoire de glace" à Nemours et l'actualité de la musique

Mémoire de glace à découvrir jusqu'au 5 décembre au Musée de la Préhistoire de Nemours (Seine-et-Marne)

L'exposition « Mémoire de glace » constitue une occasion unique de contempler une sélection d'environ 150 pièces rarement exposées : des panoplies de chasse du troisième millénaire avant notre ère, des vêtements de toutes époques et bien d’autres objets parfois très énigmatiques... Des outils préhistoriques en cristal de roche vont côtoyer des monnaies romaines, l’épée d’un voyageur du XVIIe siècle, le chapeau en feutre d’une bergère et le parapluie d’un couple disparu en 1942.

Pour en savoir plus: https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/actualites/lexposition-temporaire-memoire-de-glace



Le saviez-vous avec Vivianne Perret

Découvrons le syndrome de l’accent étranger, une histoire surprenante

L'actualité de la musique

-Gavin James: Sober

Ce chanteur irlandais (né à Dublin) c'est fait connaitre grâce au tube Always qui interprête dans sa version pour la France avec Philippine. Sober c'est une chanson sur le fait d'être amoureux de quelqu'un et puis, tout d'un coup, tu te rends compte qu'il ne t'aime pas en retour...alors vous en êtes triste et vous le chantez très fort...