L'Exposition Mille et Un Orients à Langres et l'actualité de la musique

L'exposition Exposition Mille et Un Orients ,Girault de Prangey à Langres

Esthète, archéologue, dessinateur, peintre, photographe et éditeur d’art, Girault de Prangey entreprend un grand voyage au Maghreb, en Espagne, en Italie et dans les Alpes entre 1832 et 1834. Pionnier des études sur l’architecture arabo-andalouse, il décrit et dessine les édifices arabes. Il s’approprie la technique du daguerréotype avant de partir en Grèce, Turquie, Syrie, Palestine et Égypte entre 1842 et 1845. Dessins, aquarelles, peintures et daguerréotypes témoignent des grands monuments et des paysages des pays traversés.

Renseignements: http://www.musees-langres.fr/actualites/mille-et-un-orients-les-grands-voyages-de-girault-de-prangey-2/





L'actualité de la musique avec François Bertin

La nouveauté du jour

-Alain Souchon: Jaloux du soleil

Single sorti en septembre 2020 annonçant la réédition de l'album "Ames fifties" qui sort le 13 novembre 2020.

Un inédit confectionné en famille avec ses fils Pierre Souchon et Ours, qui s'illustrent respectivement à la composition et à la guitare. La chanson est une jolie ode à la liberté sur une mélodie teintée de sonorités reggae. Un texte imaginé qui devrait réchauffer les coeurs en cet automne naissant !

-Marina Kaye: 7 Billion

Marina Kaye est une chanteuse française révélée il y a quelques années par son premier single « Homeless », alors n°1 des ventes en France.

-Patrick Fiori feat Florent Pagny: J'y vais

Single sorti en septembre 2020, duo extrait de l'album de Patrick Fiori "Air de famille" qui arrive le 2 octobre...

J'y vais" est une ode à l'enfant qui sommeille en chacun de nous, ce « joli fantôme qui nous hante ». Et si c'était lui qui nous aidait à avancer ? Si nos jeunes années étaient déterminantes dans notre trajectoire de vie ? Voilà le sens de cette chanson aussi intense qu'inspirante, écrite par Bruno Guglielmi (Julien Clerc, Calogero...) et co-composée par Patrick Fiori

-Kimberose: Back On My Feet

Après son 1er album "Chapter One" vendu à plus de 75 000 exemplaires, et 120 concerts, on se doutait bien que le deuxième chapitre allait arriver. Son nouveau single, écrit et co-composé par Kim elle-même, résume bien l'état d'esprit de l'artiste et de l'album: une jeune femme libre et indépendante.