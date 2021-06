L'exposition "Napoléon" à la Villette à Paris et l'actualité de la musique

L'exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette (Paris)

L’exposition Napoléon à la Grande Halle de la Villette, une coproduction Réunion des musées nationaux – Grand Palais, la Villette et Re Re / Adonis, met en scène, à l’occasion du bicentenaire de sa mort, l’invraisemblable destin d’un personnage complexe, qui fut à la fois admiré et controversé, victorieux et défait, héroïque et tragique, dont le romanesque fascine aujourd’hui encore nos contemporains. Elle rappellera ses legs politiques et culturels qui ont durablement marqué certains pays, au premier rang desquels la France, mais aussi ses erreurs notoires.

Cette exposition s’articule autour des parties suivantes : les années d’apprentissage au collège militaire de Brienne ; les campagnes d’Italie (1796) et d’Égypte (1799) ; le coup d’État du 18 brumaire et le Consulat ; l’avènement de l’Empire ; Napoléon intime, ses femmes, Joséphine puis Marie-Louise, son fils légitime, le roi de Rome ; Napoléon, le chef de guerre ; Napoléon et l’Europe, à la tête de laquelle il place ses sœurs et frères ; le déclin de l’Empire, illustré par deux échecs militaires, la campagne d’Espagne (1808) et la campagne de Russie (1812) ; les Cent jours et sa chute définitive après la bataille de Waterloo.

Pour en savoir plus: https://expo-napoleon.fr/?gclid=CjwKCAjwt8uGBhBAEiwAayu_9VSP9kmfP-6WtyBpNAnOH8dTQFggS1Yfp4-CRRDrau-FOnm14QHTKBoCx0kQAvD_BwE

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Christophe Maé: Y'a du Soleil

Une chanson « pour célébrer nos retrouvailles » créée aux côtés de Paul Ecole (Calogero) et Felipe Saldivia. Avec son côté ska et ensoleillé qui rappelle quelques-uns de ses premiers hits comme "Je me lâche". Christophe Maé repart en tournée au cours de l'été 2021