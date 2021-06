L'exposition "Napoléon n'est plus" au Musée de l'Armée et l'actualité de la musique

L'exposition "Napoléon n'est plus" au Musée de l'Armée aux Invalides (Paris)

L’exposition se propose de revenir sur les grands sujets qui entourent la mort de Napoléon en renouvelant les perspectives. Convoquant de nouvelles disciplines scientifiques (archéologie, médecine, chimie) afin de compléter les sources historiques déjà connues et les témoins matériels de cet événement, le musée de l’Armée offre aux visiteurs tous les éléments nécessaires afin qu’il puisse mener lui-même l’enquête.

L'exposition est à découvrir jusqu'au 31 octobre au Musée de l'Armée

Pour en savoir plus: https://www.musee-armee.fr/au-programme/expositions/detail/napoleon-nest-plus.html



L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Barbra Streisand feat Willie Nelson: I'd Want It To Be You

1er single extrait de la compilation "Release me 2" qui sort en août 2021... Opus composé de 10 titres enregistrés entre 1962 et 2014. Ici un duo avec Willie Nelson légende de la country, version inédite de cette chanson de 2014 extraite de l'album "Partners"...

La musique chrétienne avec Pauline Betuel de l'Ecole Pierre

-Vincent Niclo et les Prêtres Orthodoxes: Puisque tu pars

incent Niclo ou quand la chanson française prend des airs liturgiques ! Le célèbre ténor s'entoure de 5 prêtres orthodoxes révélés dans la saison 2020 de The Voice. Six voix puissantes unies autour de grandes chansons françaises (standards ou inédits) et de grands airs lyriques. Sur la pochette de cet album, et dans les différents clips, on peut voir Vincent Niclo en costume, marcher dans les bois brumeux avec cinq prêtres ou bien les 6 compères poster fièrement dans une sublime église orthodoxe. Le public français connaît bien ces prêtres puisqu'ils s'étaient notamment illustrés dans "The Voice" sous le nom de Schola Fratrum, signifiant "le coeur des Frères". Denis, Pierre, Arthur, Cyril et Vladimir, séminaristes russes orthodoxes, avaient repris a cappella "Oh mon âme", un chant liturgique, sur le plateau de l'émission de TF1 lors du tout premier épisode diffusé en janvier 2020. Tout récemment primé disque d'or, l'album Esperanto nous enchante et console l'idée d'une nouvelle alliance entre musique populaire et musique liturgique. Ensemble, je vous propose de découvrir la version live de "Puisque tu pars".

- Les Frangines: Notre-Dame

Et comme un écho, passons d'Église en Église. Je vous propose de découvrir, ou de redécouvrir, le nouveau single des Frangines intitulé Notre-Dame. Vous n'êtes pas sans savoir que le 15 avril 2019, des pompiers ont sauvé la cathédrale des flammes. Cette chanson est un hommage à Notre-Dame de Paris mais aussi à toutes ces personnes qui, comme ces pompiers, participent à reconstruire des vies. Les Frangines ont eu la chance de rencontrer une des brigades des Pompiers de Paris, ces héros du quotidien, d’échanger sur cet événement mais aussi sur leur sens du devoir et du service, un vrai exemple pour nous tous. Inspiratrices des grands écrivains français, de Paul Claudel à Victor Hugo, on a tous une cathédrale qui nous inspire, une cathédrale à reconstruire.

Chantez avec nous "Notre-Dame", des Frangines.