L’Exposition Noir et Blanc au Grand Palais et l'actualité de la musique

L’exposition Noir & Blanc : une esthétique de la photographie

Cette exposition présente des chefs-d’œuvre en noir et blanc des collections photographiques de la Bibliothèque nationale de France (BnF), exceptionnellement réunis pour l’occasion. Les grands noms de la photographie française et internationale sont réunis dans un parcours qui embrasse 150 ans d’histoire de la photographie noir et blanc, depuis ses origines au XIXe siècle jusqu’à la création contemporaine. Cette présentation se concentre sur le XXe siècle et la période contemporaine sans omettre un préambule de quelques photographies du XIXe siècle : ainsi le thème est traité sur plus de 150 ans à travers l’œuvre d’environ 200 photographes de plus de 30 nationalités.

Pour en savoir plus: https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/visite-en-ligne-de-lexposition-noir-blanc



Incroyables chrétiens avec Dominique Boulc'h

Dominique Boulc'h nous raconte l'histoire des grandes ONG ou d'Incroyables chrétiens se sont illustrés...

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Clara Luciani: Beaux

Actualité chargée pour Clara Luciani, son prochain album "Coeurs" sort dans quelques semaines avec un premier titre "Le reste". En parallèle elle a écrit le générique de la nouvelle série de France 2 "L'école de la vie". Une série qui raconte l'histoire d'un professeur et de ses élèves. Voici cette chanson qui a pour titre Beau...

La sélection de Marie Olivares

-PM Warson: (Don't) Hold me down

Découvrez ce musique nous venant de Londres... Extrait de l'album True Story

-Cory Wong et Cody Fry: Coming back around

Un extrait de l'album "Cory and de Wongnotes"