L'exposition "Uderzo comme une potion magique" et l'actualité de la musique

L'exposition "Uderzo comme une potion magique" au Musée Maillol jusqu'au 30 septembre

Albert Uderzo s’est éteint le 24 mars 2020, à l’âge de 92 ans. Un an après sa disparition, le musée Maillol accueille la toute première grande exposition consacrée à son oeuvre. Si Astérix y tiendra nécessairement une place de choix, l’exposition, au fil de quelque trois cents œuvres originales et documents personnels (une grande partie pour la toute première fois) permettra aux visiteurs de mesurer la diversité des styles graphiques de celui qui rêvait, enfant, d’être le Disney de la rue de Montreuil. Le parcours initiatique mènera enfin le visiteur jusqu’à Astérix le Gaulois et ses 32 albums. Voir en taille réelle les planches originales de ces aventures, parties prenantes de notre patrimoine nationale, confirmera que la bande dessinée a toute sa place dans les musées du XXIème siècle.

De larges séquences seront consacrés à Oumpah-Pah, véritable prequel d’Astérix tant sur le plan graphique que sur le plan scénaristique et à Tanguy et Laverdure, série d’aviation mythique où l’autodidacte complet qu’était Albert Uderzo a su créer des avions totalement inconnus face aux Mirages III-C pour des raisons de guerre froide.

Pour en savoir plus: https://www.museemaillol.com/expositions/uderzo-comme-une-potion-magique/



Le saviez-vous avec Vivianne Perret

On connaît généralement Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes. On connaît moins son frère Jacques-Joseph.

L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Tryo: Aimer

Tryo entend célébrer la fraternité sur son nouveau single "Aimer". Cette chanson arborant l'ADN du groupe avec son air reggae et ses guitares acoustiques est décrit comme « une ode à la contemplation du monde qui nous encourage à profiter de la beauté de ce qui nous entoure ». Le groupe y prône des valeurs de solidarité, tolérance et transmission chères à son coeur. Single extrait de l'album "Chants de bataille" le 7ème pour le groupe qui doit sortir en septembre 2021.