L'héritage des Beatles au cinéma

Le 8 mai 1970, il y a cinquante ans, était publié Let it be, le dernier album original des Beatles. Une sortie qui s’accompagnait d’un documentaire, diffusé dans plusieurs pays, mais pas en France, que l’on doit à Michael Lindsay-Hogg. Ainsi s’achevait le parcours hors du commun du plus grand groupe de rock de tous les temps, qui en seulement sept ans aura enregistré douze albums originaux et composé près de 200 chansons.

Let it be, pour débuter cette émission consacrée à l’héritage des Beatles sur grand écran, cette semaine, dans La Symphonie du cinéma. Une émission qui évoquera, aujourd’hui, le destin de Paul McCartney, George Harrison, John Lennon et Ringo Starr, les quatre garçons dans le vent de Liverpool, devenus des icônes de la pop culture malgré eux.

Il y a quelques semaines, on apprenait que le nouveau montage du film par Peter Jackson sortirait, finalement, au mois de septembre. Le réalisateur néo-zélandais s’est attelé ces deux dernières années à éplucher 55 heures de tournage et 140 heures de documents sonores afin de célébrer à sa façon le cinquantième anniversaire de Let it be.



"A HARD DAY'S NIGHT": LE PREMIER LONG MÉTRAGE

En 1963, United Artists Records souhaite produire les Beatles au cinéma. Brian Epstein, alors manager du groupe, le bon génie des Beatles comme on le surnommera plus tard, parvient à négocier un deal de trois longs-métrages. Le film A Hard day’s night, sous-titré en français Quatre Garçons dans le vent, sera le premier. La réalisation est confiée à un jeune débutant, Richard Lester, et porte le nom de leur troisième album, paru le 10 juillet 1964 en Angleterre, soit quatre jours après la sortie du film.

Cette comédie aux allures de film promotionnel met en scène trois jours de la vie de John, Paul, Ringo et George qui déclenchent, partout où ils passent, des scènes d’hystérie collective. On les suit sur un plateau de télévision, dans un train, dans la rue, dans un club, en répétition, en concert, avec souvent le grand-père de Paul (joué par Wilfrid Brambell) qui sème la zizanie un peu partout où il passe... Pour l’anecdote, seules les chansons de la face A du disque figurent dans le film alors que le nom même des Beatles n’est prononcé à aucun moment.



"HELP ! ": LES BEATLES ET UNE SECTE MALÉFIQUE...

Un an s’est écoulé depuis A Hard day’s night lorsque sort en juillet 1965 Help ! toujours réalisé par Richard Lester. Malgré d'assez bonnes critiques, le film ne connaîtra pas le même succès mais son côté surréaliste et burlesque influencera de nombreuses séries de télévision des années 1960 comme Batman ou The Monkees. Contrairement à leur première aventure cinématographique, qui a pour toile de fond la Beatlemania et le travail quotidien du groupe, Help! est une œuvre de pure fiction qui voit les Fab Four confrontés à une secte maléfique, avec en toile de fond, toujours cet humour typiquement britannique. La bande originale, composée de sept chansons, est, quant à elle publiée, dans l'album du même nom et contient, entre autres, une petite rareté… un morceau acoustique revisitant A Hard day’s night, exécuté par des musiciens indiens au sitar, un luth au long manche, et au tabla, une sorte de petit tambourin.

RINGO STARR, CELUI QUI TOURNA LE PLUS

A la question « Qui avez-vous trouvé le plus convaincant ? » dans un sondage effectué au milieu de l'été 1965, Ringo arrive largement en tête. Même l’acteur Laurence Olivier y va de son commentaire et invite à regarder le film, rien que pour lui. Ringo ne sera pourtant pas le premier des Beatles à entamer une carrière dans le cinéma. Dès 1966, John Lennon tournera dans How I won the war ou en français Comment j'ai gagné la guerre. Cependant, le batteur est celui qui s'impliquera le plus dans le septième art. En 1968, il jouera le rôle d’un jardinier mexicain dans Candy, de Christian Marquand avec notamment Charles Aznavour, Marlon Brando et Richard Burton. Il tiendra, l'année suivante, la vedette de The Magic Christian aux côtés de son ami Peter Sellers. En 1971, il se verra confier le premier rôle de Blindman, le justicier aveugle, un western spaghetti. La même année, il jouera également, déguisé en Frank Zappa dans 200 Motels, de ce dernier.

Il se fera également remarquer par son rôle d'un Teddy Boy dans That'll Be the Day, de Claude Whatham sorti en 1973, considéré comme sa meilleure performance à l'écran et pour le rôle principal, enfin, dans Caveman, L'Homme des cavernes en 1981. C'est au cours de ce tournage qu'il rencontrera, d’ailleurs, sa future épouse, l’ex-James Bond girl, Barbara Bach.

Le thème de Caveman, que l’on doit à Lalo Schifrin pour le film de Carl Gottlieb, comédie sans dialogues aux gags visuels à la Mel Brooks désopilants qui fera beaucoup rire Ringo Starr en tout cas. Un autre Beatles, George Harrison, s’était lancé également dans le cinéma, en fondant à la fin des années 70, sa société de production, qui produira notamment le film des Monty Python La Vie de Brian, dans lequel il fait une brève apparition. Puisant dans sa fortune personnelle, allant même jusqu’à hypothéquer sa maison, George Harrison sauve le projet en partie à cause de l’amitié qui le lie avec Eric Idle, rencontré quelques années auparavant à Los Angeles.



"YELLOW SUBMARINE", L'OVNI AVANT-GARDISTE

Refermons la parenthèse des Beatles sans les Beatles pour revenir à la filmographie des Quatre gars de Liverpool qui font l’objet, à l’été 1968, d’un film d’animation épatant où l’on peut entendre pas moins de seize chansons dont celle qui donne son nom au film…

Un chef-d’œuvre qui fera date, un travail créatif d’avant-garde, la synthèse entre une musique diabolique et des images animées colorées d’une grande qualité… Les adjectifs pleuvent à la sortie de Yellow submarine, réalisé par le Canadien George Dunning. Un an après le téléfilm musical Magical Mystery Tour, réalisé pour la BBC, un sous-marin jaune rappelle au monde que les Beatles demeurent uniques et que leur créativité ne semble pas avoir de limites. Pourtant, la paternité du succès du film revient avant tout au producteur américain Al Brodax et à une armée de scénaristes qui s’entourent des meilleurs graphistes et illustrateurs dont Heinz Edelmann. Les Beatles, qui viennent de perdre Brian Epstein, retrouvé sans vie dans sa résidence londonienne, ont la tête ailleurs et rechignent à s’intégrer au projet. A la sortie du film, ils sont pourtant impressionnés et regretteront de ne pas avoir joué un rôle plus actif dans le processus de production, notamment en ayant donné leurs voix aux personnages.



LES FICTIONS AUTOUR DES BEATLES

Abordons à présent les films ou fictions qui se sont inspirés du parcours ou de l’œuvre des Beatles… à l’image, en 2009, de Nowhere boy, le film de Sam Taylor-Wood dont nous venons d’entendre un extrait. On y suit la jeunesse tumultueuse à Liverpool de John Lennon à travers, à la fois ses relations avec sa tante Mimi qui l'a élevé et avec sa mère très souvent absente, Julia, dont il se rapproche à l'adolescence. Le film est parcouru par la musique des Quarrymen, le groupe de skiffle, une musique mélangeant jazz, country et blues, qu'il fonda en 1957. C’est aussi l’évocation de la rencontre avec Paul McCartney et George Harrison, deux rencontres décisives qui conditionneront la suite de leur destin. Passons sur Backbeat : Cinq Garçons dans le vent, de Iain Softley, sorti en 1994, un film qui retrace les débuts des Beatles, pour parler plutôt du génial Yesterday, de Danny Boyle, sorti en salle en 2019 ou l’histoire de Jack, joué par l’acteur Himesh Patel, modeste musicien qui voit sa vie chambouler après un accident de vélo. A son réveil, il va alors se rendre compte que les Beatles n’ont jamais existé sauf pour lui. Dès lors, il va enregistrer de mémoire plusieurs de leurs chansons et ainsi accéder à une soudaine, autant qu’inespérée, célébrité.

La Minute Judy Garland

Cette semaine dans La Minute Judy Garland… arrêtons-nous sur l’année 1997, année de sortie de Tout le monde dit I love you. Cette comédie de Woody Allen raconte les péripéties amoureuses d’une famille new-yorkaise au sein de laquelle, l’une des filles, Skylar, jouée par Drew Barrymore, tombe dans les bras de Charles, un dangereux repris de justice auquel Tim Roth prête ses traits. L’occasion d’évoquer brièvement l’acteur américain, connu surtout pour ses rôles chez Tarantino, qui fête, en ce 14 mai, ses 59 ans, et qui chante, dans une scène sur les toits de Manhattan, If I had you, un classique de Frank Sinatra…

Quelques conseils…

Les Beatles en BD, d’Anne-Sophie Servantie, paru fin 2016, aux éditions Petit à Petit, une manière ludique de revisiter ou découvrir le parcours du groupe, de Liverpool à la séparation en passant par le phénomène de la Beatlemania. Chaque chapitre étant complété par un grand angle documentaire. Autre conseil de lecture parmi l’offre très dense existante, Les Beatles : quatre garçons dans le siècle, de Frédéric Granier, paru en début d’année chez Perrin. À travers documents rares et entretiens inédits, l’auteur raconte une épopée moins lisse que la version officielle. Enfin, pour accompagner ces deux livres, deux conseils DVD : A Hard Day’s night et Yellow Submarine, vous l’aurez compris, les deux films à retenir dans la filmographie du groupe, disponible respectivement chez Carlotta et EMI.

Et on se quitte, comme on avait commencé, avec Let it be et un second extrait tiré du documentaire de Michael Lindsay-Hogg qui contient, entre autres, la chanson Oh ! Darling, qui parle d'un homme qui supplie sa petite amie de ne pas le quitter.

