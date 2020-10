L'histoire de l'entreprise Lefèvre-Utile et l'actualité de la musique

LU un siècle d'innovation (1846-1957) à Nantes

Tout le monde connaît le Petit-Beurre ou a déjà dévoré un Petit Écolier, biscuits phares de la marque Lefèvre-Utile (LU). Celle-ci a pour origine l’ambition d’une famille tournée vers la modernité et la création, dont l’histoire a débuté à Nantes. L’exposition s’attache à montrer combien la créativité et l’innovation ont caractérisé cette marque, de sa fondation en 1846 jusqu’en 1957, année de la création du fameux logo LU par le designer Raymond Loewy. Le dessin des biscuits, leur emballage – à la naissance du packaging – et leur diffusion, sans omettre la publicité, qui a fait appel aux plus grands artistes de l’époque, dont Alfons Mucha et Firmin Bouisset : tous ces thèmes sont illustrés par des objets, des dessins et des peintures, pour la plupart inconnus du public.

Renseignements: https://www.chateaunantes.fr/expositions/lu/





L'actualité de la musique

La nouveauté du jour

-Julien Doré: Nous

3ème extrait de l'album "Aimée" sorti en septembre 2020. Un album axé sur la nature et le respect de l'environnement...