L'histoire du mur de l'Atlantique et l'actualité de la musique

Musée du mur de l'Atantique le bunker à Ouistreham (Calvados)

Vous découvrirez, sur cinq niveaux toutes les salles intérieures qui ont été reconstituées dans leurs moindres détails: salles des machines, salles des filtres casemates de flanquement, chambrée, pharmacie, infirmerie, armurerie, dépôt de munitions, salle de transmissions radio, standard téléphonique, poste d’observation muni d’un puissant télémètre qui vous permettra d’observer la baie de Seine dans un rayon de 40 km ainsi qu’une salle de consacrée à l’évocation du plus grand chantier du XXe siècle qui mobilisa, durant 3 années, plus de 2 millions d’ouvriers. Le tout est agrémenté de nombreuses photos et documents inédits relatifs au Mur de l’Atlantique. L’atmosphère qui règne dans ce musée unique vous plongera dès les premiers instants de votre visite dans ces années troublées.

Renseignements: http://museegrandbunker.com/



