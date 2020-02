Sujet : L'Histoire du Negro Spiritual et Gospel en France (Chapitre 14).





AL "FATS" EDWARDS

Down Here (2'27)



(LP) "Al Fats Edwards-Négro Spirituals Célèbres", Guilde Européenne du Microsillon, GEM 5 (F).



LA VELLE, KATHY BOYÉ & VOCAL COLORS

On Time God (6'03)



(CD) "La Velle-Kathy Boyé & Vocal Colors-Deep Live", Eureka Live BVC052014TBJ460301141/1 (F, 2014).



ANAË EGBÉ

Eclaire nous (4'12)



(CD) "Anaë Egbé", Ahomé Music 2004 (F).



GOSPEL DREAM

Wade In The Water (2'42)



(CD) "Gospel Dream", DS Audio Video DSC 598 776 (F, 1998/99).



VOICES CHOEUR INTERNATIONAL

Ride On, King Jesus (2'40)



(CD) "Voices Choeur International-Spirituals & Songs", sans label (F, 1993).



CAROLE FREDERICKS

Save My Soul (3'56)



(CD) "Carole Fredericks-Springfield", BMG France 74321437182 (1996).



TORI ROBINSON WITH THE VINTAGE JAZZMEN

What Kind Of Man Jesus Is (5'06)



(CD) "Tori Robinson/Vintage Jazzmen-New Orleans Gospel Live !", Frémeaux & Associés FA 455 (F, 2002).