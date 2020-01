L'hiver en musique

Extraits écoutés :

-Henry Purcell, « Now winter comes slowly », The Fairy Queen, Monteverdi Choir, English Baroque Soloists, dir. John Eliott Gardiner, Archiv Produktion, 1982.

-Henry Purcell, « What power art thou » (Cold Genius), Stephen Varcoe, English Baroque Soloists, dir. John Eliot Gardiner, Erato, 1985.

-Jean-Baptiste Lully, scène du froid d’Isis, Sophie Daneman, Paul Agnew, Chœur et orchestre des Arts Florissants, dir. William Christie, CD Les Divertissements de Versailles, Erato, 2002.

-Antonio Vivaldi, 2e et 3e mouvements de L’Hiver, Freiburger Barockorchester, Gottfried Von Der Goltz, Harp Consort, Deutsche Harmonia Mundi, 1998.

-Joseph Haydn, Die Jahreszeiten, Arie "Erblicke hier, betörter Mensch", Florian Boesch, Orchestre des Champs-Elysées, Philippe Herreweghe, Outhere, 2014.

-Alexander Glazunov, Les Saisons, op. 67, L’Hiver variations 1-4, Royal Scottish National Orchestra, José Serebrier, Warner Classics, 2004.