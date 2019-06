À l'occasion de l'exposition Toutankhamon à Paris

Références des morceaux et des CDs



Georg-Friedrich Haendel : Tolomeo, roi d’Egypte : ouverture, par l’ensemble Il complesso barocco, sous la direction d’Alan Curtis.

CD Archiv Produktion CD1



Georg-Friedrich Haendel : Tolomeo, roi d’Egypte : un air de Tolomeo au troisième acte, par la mezzo-soprano Ann Hallenberg, et l’ensemble Il complesso barocco, sous la direction d’Alan Curtis.

CD Archiv Produktion CD 3



Wolfgang-Amadeus Mozart : Thamos, roi d’Egypte : le début du 5ème acte, avec Jörg Faerber à la tête de l’orchestre du Wurtemberg.

Coffret Brilliant « Mozart franc-maçon ». CD2



Gioacchino Rossini : Mose in Egitto : le prélude et le premier air de Moïse. Moïse est chanté par Ruggero Raimondi. Le chœur et l’orchestre d’Etat de Bavière sont dirigés par Wolfgang Sawallisch.

CD Orfeo. CD 1



Camille Saint-Saëns : 5ème concerto pour piano, dit « l’égyptien » : Pascal Rogé, au piano, avec l’orchestre Royal Philharmonic, sous la direction de Charles Dutoit.

CD Decca, CD2



Richard Strauss : Hélène d’Egypte : l’air « Zweite Brautnacht » (« deuxième nuit de noces »). Leontyne Price est accompagnée par l’orchestre symphonique de Boston, sous la direction d’Erich Leinsdorf.

Album Price chez RCA ; CD3



Alexandre Denéréaz (1875 – 1947) : poème symphonique « au tombeau de Toutankhamon ». L’orchestre symphonique de Volgograd est dirigé par Emmanuel Siffert.

CD VDE-Gallo, plage 1