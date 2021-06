L'Odyssée de Bowie au Palace

Par ses styles et ses personnages, David Bowie a fortement marqué le paysage musical de ces cinquante dernières années. Focus sur la légende de Ziggy avec Eric Tandy, commissaire de l'exposition Bowie Odyssée .

Imaginée et Initiée par Ludovic Chazalon, directeur artistique du Rhino Jazz(s) Festival, l’exposition Bowie odyssée a été présentée une première fois en octobre 2018 par le Rhino Jazz(s) Festival sur le site la Cité du Design à Saint-Étienne. Elle était inscrite dans une suite d’événements musicaux et iconographiques qui eurent lieu en 2017 et en 2018, dans le cadre de deux éditions du Rhino Jazz(s) Festival. Les objets, souvent très rares, choisis pour l’exposition, appartiennent à des collectionneurs privés qui sur plusieurs décennies ont acquis affiches, pochettes de disques, photographies, dossiers de presse, matériel de promotion, présentoirs PLV et d’autres pièces d’exception.

Retour dans les années 70

La société toulousaine Autantyk présente, elle, plus de cinquante tirages signés Mick Rock qui fut le photographe emblématique du David Bowie du début des années 1970. La prestigieuse Discothèque de Radio France est aussi partie prenante de cette odyssée en mettant à la disposition des visiteurs plusieurs centaines pochettes de disques liées à l’histoire de de David Bowie. Un juke-box permettant d’écouter ce qui est montré.

L’exposition Bowie Odyssée de 2018 fut accompagnée de nombreuses créations musicales rendant hommage à l’icône britannique. En plus d’une soirée « Bowie Acoustic » et d’une soirée « Bowie Symphonic », différents concerts, aussi bien en quartet qu’en solo, ponctuèrent l’évènement. Des actions artistiques en direction des scolaires, des collèges et des lycées, furent aussi mises en place.

Eric Tandy, chroniqueur musical, musicien et parolier