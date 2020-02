L'opéra de Lyon donne un opéra de John Adams, entre classique et Musical

Liste des musiques diffusées pendant l'émission :

John ADAMS

I was looking at the ceiling and then I saw the sky, extrait 1, 2 et bande annonce

John ADAMS

Oratorio passion : L’évangile selon l’acte Marie.

Los Angeles Master Chorale,

Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel

Antônio Carlos GOMES

Il Guarany, « Sento una forza indomita ».

Aleksandra Kurzac, soprano, Roberto Alagna, ténor.

Sony Classical (2019)

Alessandro SCARLATTI

Pirro e Demetrio, Acte 2 « Fra Gl'assalti Di Cupido Pirro. »

Jakub Josef Orlinski, haute- contre,

Ensemble Il Pomo d’Oro, Riccardi Minasi.

Warner Classics (2019)

Joseph HAYDN

Concerto pour violoncelle n°1 en do majeur, III. Allegro Molto.

Edgar Moreau, violoncelle,

Ensemble Il Pomo d’Oro, Riccardi Minasi.

Erato (2015)

Henri DUPARC

L’invitation au voyage.

Elsa Dreisig, soprano, Jonathan Ware, piano.

Erato (2020)

Gabriel FAURE

Le papillon et la fleur.

Marc mauillon, baryton, Anne Le Bozec, piano.

Harminia Mundi (2020)