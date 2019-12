L'Orap à la Fabrica, Gadagne en fête

Le 13 décembre, l'Orchestre Régional Avignon Provence va élire domicile à la "Fabrica", haut lieu théâtral, l'espace d'un concert abonnement où musique française et germanique feront bon ménage. Il sera placé sous la direction du chef néerlandais Pieter-Jelle De Boer avec un programme qui évoluera du grand maître français Henri Dutilleux vers la virtuosité et le romantisme parfois douloureux, mais le plus souvent exaltant de Robert Schumann pour sa deuxième symphonie et Félix Mendelssohn pour son concerto pour violon qui sera magnifié par le talent de Maria Milstein, violoniste épatante.

Le 15 décembre, c'est la fête aux Musicales de Gadagne dans le cadre confortable de la salle des Pénitents avec un trio chantant et pianotant de jeunes artistes qui se tiennent prêts à offrir au public tous les standards festifs du répertoire de l'Opéra et de l'Opérette.