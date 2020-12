L'orgue de Saint Quirin

Frédéric Mayeur

Après l'obtention de nombreux prix, il est accepté en 1999 dans la classe d’orgue d’Olivier Latry et Michel Bouvard au Conservatoire National Supérieur de Musique de PARIS (CNSM) ainsi que dans les classes d'écriture de Jean-François Zygel et Jean-Baptiste Courtois. Il y termine ses études en juin 2002 avec l’obtention du Diplôme de Formation Supérieure.Titulaire depuis 2005 du Certificat d’Aptitude au métier de professeur d’Enseignement Artistique, Frédéric Mayeur a enseigné la culture musicale et la formation musicale au sein de l’E.N.M d’Epinal de Septembre 2005 à Juin 2008.Il est actuellement directeur du Centre Diocésain de Formation des Organistes du Diocèse de Metz, qu'il a créé en septembre 2008 à la demande de l'évêque de Metz, et dont il assure la direction administrative, artistique et pédagogique. Cette structure a pour mission la formation des organistes liturgiques du diocèse de Metz et dispense son enseignement (répertoire, accompagnement, harmonie, improvisation, liturgie) sur l’ensemble du département mosellan à une cinquantaine d’élèves répartis sur plusieurs secteurs, et compte 7 professeurs