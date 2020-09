L'orgue mystère sauveur

"Lysiane Collon Bender, nous emmène à travers divers indice à la découverte d'un orgue alsacien. La ""légende"" dit qu'un autre orgue mythique doit sa survie à sa construction



dans cette émission, vous pourrez entendre :

Jean-Sébastien Bach, Prélude BWV885 et Largo BWV 1003, interprété par Jean-Christophe Orange

Joseph Rheinberger, Sanctus et Benedictus de la Missa Puerorum par Daniel Leinginger et Nathalie Colas au chant

Gabriel Pierné , Scherzando, par Daniel Leininger,

