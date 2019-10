Sujet : L'une des dernières divas du Gospel, Shirley Caesar. Et les 100 ans de Margaret Tynes !



THE BROCKINGTON ENSEMBLE

Somebody Bigger Than You And I (2'43)



(LP) The Brockington Ensemble-Up Above My Head, HOB 289 (US, 1969).



MARGARET TYNES

Sometimes I Feel/Swing Low/Ev'ry Time I Feel... (4'20)



(45) "Margaret E. Tynes Sings Negro Spirituals", Qualiton EP 1578 (Hongrie, 1960s).



MARGARET TYNES

A Drum Is A Woman



(CD) "Duke Ellington-A Drum Is A Woman", Columbia 4713202 (F).



SHIRLEY CAESAR

Holy, Holy, Holy (4'27)



(CD) Shirley Caesar-Hymns, Word WD2-886154 (US, 2001).



THE CARAVANS

He First Loved Me (2'44)



(LP) "The Best of Shirley Caesar with the Caravans", Savoy MG-14202 (US, 1968).



SHIRLEY CAESAR

Millenial Reign (1000 Year Reign of Christ)(4'38)



(CD) "Shirley Caesar-Old Apple Tree", Liquid 8 Records LIQ 12108 (US, 2003).



SHIRLEY CAESAR

Sow Righteous Seeds (3'55)



(CD) "Shirley Caesar-Fill This House", Light LIG-CD-7367 (US, 2016).