La 4ème édition du festival du Bal à Yvré, du 7 au 9 juin 2019

On a parfois tendance à dire qu'il ne se passe rien chez nous, que les animations, les spectacles, ou encore les concerts sont loin de nous, de notre département. Cette semaine dans Folk, nous allons contredire toutes ces mauvaises pensées et annoncer un festival à Yvré l’Évêque, un festival de musiques, de danses, de stages, de rencontres et de grande empathie. C'est le souhait en tout les cas, de Julia Demauge, qui est à l'origine de cette belle aventure qui fête cette année son 4ème anniversaire. Tous les détails en compagnie de Julia Demauge, elle est au micro d'Alain Hermanstadt.