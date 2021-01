La 886 ème de Fous De Folk 100% celtic ? C'est ici et maintenant !!

Hommage à JACQUES PELLEN disparu en 2020... " Il était plus qu'une figure du jazz en Bretagne, un véritable passeur entre les musiques traditionnelles de sa région et les traditions d'écriture et d'improvisation du jazz " STANDING ON THE SHORE constitue la suite des enregistrements du groupe OFFSHORE autour du regretté JACQUES PELLEN . L'enregistrement de cet album a débuté simultanément en 2016 et s'est poursuivi à l'hiver 2020 avant le décès de JACQUES survenu le 21 avril 2020 ; Ecoutons NAGARIF et ELLA . JACQUES PELLEN, guitare /SYLVAIN BAROU,flûtes /ETIENNE CALLAC,basse / PATRICK PERON,claviers et KARIM ZIAD, batterie-percus.

Rerouvons nos amis sonneurs du BAGAD SONERIEN AN ORIANT, le BAGAD DE LORIENT et son dernier album MESKAJ : "...Notre aventure materialisée par ce nouveau CD est aussi l'histoire de 3 générations (60/80/2000) qui sous la baguette de CHRISTOPHE LE GOVIC, de la TAVARN à MANHATTAN, aiment à se retrouver, se respectent, aiment partager leur plaisir et sont tournées vers un même objectif ! ..." BERTRAND LE CAM , à suivre ... Ouvrez vos écoutilles pour : HUÑVREOù ELYNE

Toujours à la découverte de l'album du groupe MANIGALE, LES VACHES écoutons ce dimanche J'AI PERDU/LA PETITE AUTRICHIENNE. Scottishs de 7 . " Un classique. NADEGE l'a apprise il y a longtemps en Normandie . STEPHANE aussi... mais en VENDEE. Mais c'est la version de Normandie qui a gagné "

Le groupe SONERIEN DU et leur album BE...NEW! (2006) pour notre plus grand plaisir comme à chaque fois . Dansons sur un rond de Loudéac avec cette chanson: MAI DICTONS METEO : dictons plus ou moins connus ...

Place maintenant à un trio hors pair du chant de Haute Bretagne : ROLAND BROU / MATHIEU HAMON / CHARLES QUIMBERT avec cet album de 2009 : LA NUIT COMME LE JOUR . " Quand j'entends leurs chansons, leurs ritournelles et que je les fredonne en silence au fond de moi, je sens bien qu'il y a comme une étoile filante de la poésie, patinée par les paroles du monde. Ah, la belle étoile ! Sans la nuit, on ne la verrait pas et sans le jour on ne s'en souviendrait pas . " MELAINE FAVENNEC . Voici : QUE LA BARBE M'ENFUME : 2 pilés menus dont le dernier constitue une véritable ode au repentir .

LE FEST - NOZ d'EOG : en 2000, 7 groupes participent à cet album . Retrouvons le groupe ROZAROUN pour une gavotte pourlet .

SIMON MC DONNELL & SPRING BARLEY (2016) : " SIMON MC DONNELL et ses 3 complices de Spring Barley combinent l'énergie de la mandole et de l'accordéon, la rondeur des flûtes et un grand son de piano dans cet album aux accents pop " . Découvrons cette chanson : IN THE FOREST : " quand je suis dans la forêt, il y a quelque chose qui protège mon coeur ..."

En place pour une belle valse avec le duo BLAIN / LEYZOUR :GUILLAUME BLAIN, guitare et CLAIRE LEYZOUR, violon, duo bien connu de la scène bretonne depuis plus de 17 ans : un vrai plaisir .

Au cours de l'émission nous aurons notre amie MARIE LE CAM par téléphone qui mettra à l'honneur des ASTURIES en nous présentant des artistes de cette région, le collectif MUYERES et DENIS RICATTE pour un coup de projecteur sur les groupes de musiciens de LORRAINE .

