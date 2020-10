La bataille d'Azincourt et l'actualité de la musique

Le centre d'Azincourt 1415 dans Le Pas-de-Calais

Le centre « Azincourt 1415 » est un centre d’interprétation historique ayant pour mission de valoriser et entretenir la mémoire de la bataille d’Azincourt du 25 octobre 1415 mais aussi de témoigner auprès des générations futures de l’héritage historique et culturel que nous a laissé la guerre de Cent-Ans, conflit qui déchire les royaumes de France et d’Angleterre de 1337 à 1453. Un langage scénographique contemporain met la bataille d’Azincourt et ses contextes historique, économique et social au cœur du dispositif scénographique. En liant passé et présent, en proposant un regard actuel et vivant sur l’état des connaissances scientifiques de la bataille d’Azincourt et de la vie à la fin du Moyen-Âge, la scénographie emmène le visiteur à la découverte d’un temps perdu où la vie avait « l’odeur du sang et des roses ».

Renseignements: http://azincourt1415.com/





L'actualité musicale

La nouveauté du jour

-Raphaël: Personne n'a rien vu

Raphaël nous propose son prochain album "Haute fidélité" qui sort le 27 novembre prochain. Nous avions déjà découvert "Maquillage bleu". En voici un second extrait Composé en grande partie avec Benjamin Lebeau, la moitié du duo The Shoes, ce disque contiendra 12 pistes dont des duos avec Pomme et Clara Luciani, ainsi qu'une chanson en hommage à Christophe, son ami. C'est un disque de rock, je pense, du rock un peu électronique ; c'est un disque très libre explique t'il