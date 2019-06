La belle au bois dormant / Scènefonia / Sahar Mohammadi / Jan Lisiecki

« Et si on allait au concert » vous propose cette semaine :

un opéra, « La Belle au Bois Dormant », un concert , où l’Orchestre Scènefonia de Jean-Jo Roux sera associé à l’orchestre Ars Musica de Barcelone ; puis la chanteuse Sahar Mohammadi dans son spectacle « Toutes les nuances du chant persan » . Et puis , continuant nos découvertes, nous écouterons deux jeunes pianistes très talentueux : un canadien : Jan Lisiecki et un français : Rémi Geniet !