La chanson de la semaine - 2 mai 2020 à 13:10

Bernard Gabriel

Ancien professeur de religion dans l'enseignement professionnel, Bernard Gabriel a beaucoup travaillé dans le secteur de la pastorale scolaire, notamment en utilisant la variété française dans ses animations. Actuellement, il partage son temps entre la vie de famille (marié et père de trois enfants), la coordination d'une école de devoirs pour jeunes de plus de 12 ans et l'association des cyclistes quotidiens (responsable de la locale Basse-Meuse). Sur RCF Liège, il est l'un des animateurs de "la Chanson dans l'âme" et de l'"Invitation à la prière".