La Chapelle, Brooke Lighertwood et Tendry

-La Chapelle: Les soupirs de mon âme

Du nouvel album de La Chapelle, voici “Les soupirs de mon âme”. Cette chanson est née d’une volonté de redécouvrir le silence (discipline spirituelle) : se confronter à nous-même, calmer notre tête pour écouter les soupirs de notre voix intérieure, autrement dit : de notre âme. Cette âme est éternelle, et ne peut donc pas être combler par ce qui est terrestre, mais plutôt par ce qui est divin. En écoutant ce chant, Seb Corn nous invite à faire taire le bruit autour de nous pour entendre notre âme qui crie à Dieu.

-Brooke Lighertwood: Hosanna

Plongeons nous plus profondément dans la prière grâce au titre “Hosanna” de Hillsong. Voici un classique de la louange, composé en 2006 par la célèbre chanteuse Brooke Lighertwood et revisité par elle-même cette année 2020.

Hosanna une adoration devant le Roi de gloire, devant Dieu ; adoration qui nous pousse à nous lever et à être témoin de notre foi, comme Brooke l’écrit dans son couplet : “je vois une génération qui se lève pour prendre leur place.”

-Tendry: Up Down

En voyant arriver le re-confinement, Tendry, jeune artiste lyonnais, s’est lancé un challenge : celui de poster trois petites chansons par semaine. Ces chansons sont composées dans un format court, suffisant à égayer et encourager ceux qui les écoutent sur les réseaux sociaux. Mais l’une d’elle fait déjà l’objet d’un clip : en effet Tendry l’a développée pour en faire une chanson entière. Dans les paroles, l’artiste nous pousse à la persévérance et à sortir de soi.